Футболисты "Зенита" одержали две победы в один день

В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.

Несколькими часами ранее "сине-бело-голубые" разгромили венгерский "Будапешт" со счетом 3:0. В составе петербургской команды голами отметились Миха Мевля, Эрнани и Лука Джорджевич, забившие на 21-й, 74-й и 86-й минутах соответственно.

В ближайшее время "Зенит" вернется в Санкт-Петербург. Первый официальный матч сезона-2019/20 "сине-бело-голубые" проведут 6 июля в Москве, где разыграют Суперкубок России с "Локомотивом".