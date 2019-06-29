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Саммит G20 в Осаке 37 минут назад

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29 июня 201921:00 Александр Балицкий

Путин оценил саммит "двадцатки"

Путин оценил саммит "двадцатки"

"День Путина" на "большой двадцатке". Как это оценил сам российский президент?

Персонал гостиницы, ставшей на время саммита G20 официальной резиденцией российского президента, провожает Владимира Путина в полном составе. Позади — двухдневный переговорный марафон в режиме нон-стоп. За круглым столом японский премьер Абэ ставит финальную точку форума.

Вся "двадцатка" согласна в том, что мировая система торговли нуждается в реформировании. Но все-таки главным в Осаке стали двусторонние встречи. На пресс-конференции сразу спрашивают: удалось ли договориться с Трампом, например, по Договору о стратегических наступательных вооружениях?

"Поручили министерствам иностранных дел — с нашей стороны это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов — господин Помпео — чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали", — сказал Владимир Путин.

То, что контакт все-таки есть, сегодня обсуждают и в Москве, и в Вашингтоне. Но не слишком ли завышены ожидания, спросят Путина репортеры. Все же помнят, что было после Хельсинки.

- В прошлый раз, когда вы встречались с Дональдом Трампом, очень скоро американцы ввели новые санкции против России. В этот раз вы получили от Трампа, может быть, какие-то обещания, что не будет новых санкций?

- Это не наше дело. Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Я встречаюсь с бизнесом американским, в том числе на Петербургском экономическом форуме: 550 человек приехали. Люди хотят работать. Это же рабочие места. Это то, что пытается решить президент Соединенных Штатов, — подчеркнул Путин.

Некоторые детали переговоров российский президент раскроет сам. Трамп спрашивал и про арестованных украинских военных моряков. Отставной украинский президент Порошенко обиженно напишет, что Вашингтон впервые не предупредил Киев о встрече с Путиным. И это — опасный сигнал. Но ведь Украину Путин обсуждал сегодня и с Меркель. А с инцидентом в Керченском проливе и так все ясно.

"По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что была провокация с ее стороны. Поэтому нужно спокойно и в рабочем режиме с этим разобраться. Но обмены идут. Совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог", — считает Путин.

На первой полосе утренней Financial Times — снова фотография Путина — на этот раз с Терезой Мэй. Недовольство на ее лице отметили все. И Путина спросили: стоило ли вообще встречаться, если работать ей осталось несколько дней, и о чем говорили?

"Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю. Она настроена очень жестко по этому вопросу. Мы выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. И я убежден просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Она уходит, но она сегодня — действующая глава правительства. Даже маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении, он всегда даром не проходит", — заявил Владимир Путин.

Казалось бы, исчерпывающий ответ, но британские корреспонденты тему решили развить.

- Готовы ли вы, как Мэй говорит, отказаться от агрессии, вмешательства и избирать другой путь?

- Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия. Это стремление выдать желаемое за действительное, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. Наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили, — предупредил глава российского государства.

Мировая пресса пытается анализировать встречу "двадцатки". Японские газеты даже вырисовывают конфигурацию основных сил: США, Евросоюз, Россия, Китай, Индия и Япония как хозяйка форума.

Небольшая экспозиция в пресс-центре знакомит журналистов-иностранцев с местным колоритом, где среди прочего — куклы-марионетки, которые задействованы в традиционном японском кукольном театре бунраку — его родиной как раз считается Осака. На самом деле с саммитом "двадцатки" бунраку очень перекликается.

Как и в этом театре, в мире хватает тех, кто считает, что кукловоды — только они. О важности равноправия на политической и экономической сцене на саммите и говорили и Путин, и Си Цзиньпин.

А вот встреча, к которой тоже было приковано внимание всего мира. И важная для всей мировой экономики новость: китайский лидер и президент США возобновляют торговые переговоры, на время которых США обещают не вводить для Китая новые пошлины.

Еще одна важная экономическая новость. Уже от Путина. С наследным саудовским принцем он обсудил договоренности в ОПЕК о сокращении добычи нефти, что напрямую влияет на мировые нефтяные цены.

"Хочу вас проинформировать: это, наверное, для рынка имеет значение определенное, мы договорились. Мы продлим наши договоренности в объемах, которые были согласованы раньше. Возможно, до 9 месяцев", — сказал Путин.

О ситуации на Ближнем Востоке и двусторонних проектах — разговор и с египетским президентом Ас-Сиси, и с турецким лидером Эрдоганом.

"Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллионов евро. Реализуются наши крупные проекты. И, конечно, туристический обмен растет. В прошлом году это были 6 миллионов туристов из России. Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 миллиардов долларов. У нас много и других вопросов в двухсторонней и международной повестках", — подчеркнул Владимир Путин.

"Мой дорогой друг, в последнее время мы придали новый импульс нашим отношениям. Мы продолжаем наблюдать за процессом поставок С-400. Насколько я понимаю, в этом вопросе нет никакой отсрочки", — отметил Эрдоган.

Как ни пытались в Вашингтоне заставить Анкару отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов, Эрдоган скажет: не в его правилах менять решение. Он тоже встречался с Трампом и все ему объяснил. На этом форуме двусторонние встречи, кажется, вообще затмили общую повестку, став главным источником важных решений. Так что свою востребованность — отметил Путин — саммит все равно подтвердил.

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