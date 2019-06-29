Путин оценил саммит "двадцатки"

"День Путина" на "большой двадцатке". Как это оценил сам российский президент?

Персонал гостиницы, ставшей на время саммита G20 официальной резиденцией российского президента, провожает Владимира Путина в полном составе. Позади — двухдневный переговорный марафон в режиме нон-стоп. За круглым столом японский премьер Абэ ставит финальную точку форума.

Вся "двадцатка" согласна в том, что мировая система торговли нуждается в реформировании. Но все-таки главным в Осаке стали двусторонние встречи. На пресс-конференции сразу спрашивают: удалось ли договориться с Трампом, например, по Договору о стратегических наступательных вооружениях?

"Поручили министерствам иностранных дел — с нашей стороны это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов — господин Помпео — чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали", — сказал Владимир Путин.

То, что контакт все-таки есть, сегодня обсуждают и в Москве, и в Вашингтоне. Но не слишком ли завышены ожидания, спросят Путина репортеры. Все же помнят, что было после Хельсинки.

- В прошлый раз, когда вы встречались с Дональдом Трампом, очень скоро американцы ввели новые санкции против России. В этот раз вы получили от Трампа, может быть, какие-то обещания, что не будет новых санкций?

- Это не наше дело. Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Я встречаюсь с бизнесом американским, в том числе на Петербургском экономическом форуме: 550 человек приехали. Люди хотят работать. Это же рабочие места. Это то, что пытается решить президент Соединенных Штатов, — подчеркнул Путин.

Некоторые детали переговоров российский президент раскроет сам. Трамп спрашивал и про арестованных украинских военных моряков. Отставной украинский президент Порошенко обиженно напишет, что Вашингтон впервые не предупредил Киев о встрече с Путиным. И это — опасный сигнал. Но ведь Украину Путин обсуждал сегодня и с Меркель. А с инцидентом в Керченском проливе и так все ясно.

"По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что была провокация с ее стороны. Поэтому нужно спокойно и в рабочем режиме с этим разобраться. Но обмены идут. Совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог", — считает Путин.

На первой полосе утренней Financial Times — снова фотография Путина — на этот раз с Терезой Мэй. Недовольство на ее лице отметили все. И Путина спросили: стоило ли вообще встречаться, если работать ей осталось несколько дней, и о чем говорили?

"Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю. Она настроена очень жестко по этому вопросу. Мы выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. И я убежден просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Она уходит, но она сегодня — действующая глава правительства. Даже маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении, он всегда даром не проходит", — заявил Владимир Путин.

Казалось бы, исчерпывающий ответ, но британские корреспонденты тему решили развить.

- Готовы ли вы, как Мэй говорит, отказаться от агрессии, вмешательства и избирать другой путь?

- Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия. Это стремление выдать желаемое за действительное, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. Наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили, — предупредил глава российского государства.

Мировая пресса пытается анализировать встречу "двадцатки". Японские газеты даже вырисовывают конфигурацию основных сил: США, Евросоюз, Россия, Китай, Индия и Япония как хозяйка форума.

Небольшая экспозиция в пресс-центре знакомит журналистов-иностранцев с местным колоритом, где среди прочего — куклы-марионетки, которые задействованы в традиционном японском кукольном театре бунраку — его родиной как раз считается Осака. На самом деле с саммитом "двадцатки" бунраку очень перекликается.

Как и в этом театре, в мире хватает тех, кто считает, что кукловоды — только они. О важности равноправия на политической и экономической сцене на саммите и говорили и Путин, и Си Цзиньпин.

А вот встреча, к которой тоже было приковано внимание всего мира. И важная для всей мировой экономики новость: китайский лидер и президент США возобновляют торговые переговоры, на время которых США обещают не вводить для Китая новые пошлины.

Еще одна важная экономическая новость. Уже от Путина. С наследным саудовским принцем он обсудил договоренности в ОПЕК о сокращении добычи нефти, что напрямую влияет на мировые нефтяные цены.

"Хочу вас проинформировать: это, наверное, для рынка имеет значение определенное, мы договорились. Мы продлим наши договоренности в объемах, которые были согласованы раньше. Возможно, до 9 месяцев", — сказал Путин.

О ситуации на Ближнем Востоке и двусторонних проектах — разговор и с египетским президентом Ас-Сиси, и с турецким лидером Эрдоганом.

"Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллионов евро. Реализуются наши крупные проекты. И, конечно, туристический обмен растет. В прошлом году это были 6 миллионов туристов из России. Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы, умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 миллиардов долларов. У нас много и других вопросов в двухсторонней и международной повестках", — подчеркнул Владимир Путин.

"Мой дорогой друг, в последнее время мы придали новый импульс нашим отношениям. Мы продолжаем наблюдать за процессом поставок С-400. Насколько я понимаю, в этом вопросе нет никакой отсрочки", — отметил Эрдоган.

Как ни пытались в Вашингтоне заставить Анкару отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов, Эрдоган скажет: не в его правилах менять решение. Он тоже встречался с Трампом и все ему объяснил. На этом форуме двусторонние встречи, кажется, вообще затмили общую повестку, став главным источником важных решений. Так что свою востребованность — отметил Путин — саммит все равно подтвердил.