"Армия-2019": неуязвимый танк и дальнобойный "Лотос"

В Подмосковье продолжил свою работу большой военно-технический смотр "Армия-2019". 29 июня — первый выходной день, когда территория открыта для всех гражданских.

Экипаж машины боевой поддержи танков "Терминатор" — в гуще сражения. Тренажер трясет, качает, нужно целиться, стрелять. Для посетителей армейского форума — захватывающий аттракцион, а войсках так обучают личный состав. Максимальная реалистичность, минимальный расход топлива и боеприпасов. Причем такие тренажеры прилагаются к каждой партии бронетехники, которую продает производитель.

Судя по показательному бою на полигоне "Алабино", выучка – идеальная. У танкистов, артиллеристов, летчиков. Причем виден бой как на ладони — легкий дождь не дает клубам пыли, поднятой залпами, скрыть технику.

Можно познакомиться и поближе — огромная экспозиция под открытым небом. Вот танк Т-4 на платформе "Арматы". В мире нет подобного, он фактически неуязвим. Даже сверху, а это для танка обычно слабое место.

Новинки этого года. Артиллерийское орудие "Лотос". Дальность ведения огня — тринадцать километров, у предыдущей модели было восемь. Миномет "Дрок", заменит все существующие минометы калибром от 80 миллиметров. Обе разработки отправляют в Воздушно-десантные войска.

Но современные боевые действия — это дуэль умов. Дистанционное подавление систем противника, радиоэлектронная борьба, разведка. Обычный солдат становится все более технологичным. Вот, например, крошечный квадрокоптер: запустил с ладошки — и забыл, управлять не нужно.

Здесь хорошо видно, насколько быстро военно-промышленный комплекс реагирует на изменяющиеся современные условия. Вот, например, бронеавтомобиль "Тигр" и уже следующее поколение — бронеавтомобиль "Атлет". Он доработан с учетом опыта боевых действий в Сирии. Колесам не страшны прямые попадания из стрелкового оружия, усилены двигатель, броня.

Общая тенденция — повысить выживаемость солдата на поле боя. Военные медики — редкий случай — гордо произносят слово "симуляция". Виртуальный комплекс создает для военврача условия реального боя. Слышны выстрелы, взрывы, радиопереговоры, а нужно оказывать помощь. Робот-симулятор, как раненый боец: дыхание, пульс, зрачки реагируют на свет, даже искусственная кровь течет из ран.

История и современность. Минобороны рассекретило данные по первым испытаниям автомата Калашникова. Концерн отыскал один из первых экземпляров АК. Досерийный, выпущен на мотозаводе. А это новейшая модификация — АК-12.

30 июня форум работает последний день. Министерство обороны подчеркивает: кроме открытой площадки большая часть экспозиции — в павильонах. Можно и посмотреть новинки, и просто провести время в зоне отдыха.