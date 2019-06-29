Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.

Пассажиром занялись медики. Его родственники отказались от дальнейшего полета.

Самолет после дозаправки отправится в Анталью, передает РИА Новости.