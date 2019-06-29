Генерал-росгвардеец с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования

Заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Евгений Березин отказался от медицинского освидетельствования, когда остановившие его сотрудники ГИБДД заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту ведомство проводит служебную проверку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, по результатам проверки в отношении генерала "будет принято решение в соответствии с законодательством".

Березина задержали 25 июня, после того как сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на трассе Кольчугино — Александров — Верхние дворики. Они отметили бессвязную речь генерала и нарушение координации движений и предположили, что он пьян. Березину предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, но он отказался.