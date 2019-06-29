Европейские игры. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на вторых Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

В финальной схватке 27-летний россиянин победил венгерского спортсмена Эрика Торбу. Третье место заняли Виктор Чобану из Молдавии и грузин Дато Чхартишвили.

Еще один российский борец Заур Кабалоев завоевал золото в весовой категории до 67 кг, победив в финале грузина Шмаги Болквадзе. Также первенствовал Александр Чехиркин в весовой категории до 77 кг, одержавший победу в финальной схватке над армянином Карапетом Чаляном.

Сборная России с 91-й наградой лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 39 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовых медали. Европейские игры завершатся 30 июня.