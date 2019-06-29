Трамп побывает в межкорейской демилитаризованной зоне

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье посетит демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями, встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не запланировано.

Трамп провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и, согласно расписанию, в воскресенье должен отправиться в демилитаризованную зону, чтобы посмотреть на территорию КНДР. Запланированное время пребывания – 15 минут.

Накануне Трамп в твите предложил Ким Чен Ыну поздороваться на границе между странами.

В программе также встреча с американскими военнослужащими, фотографирование и встреча с корейскими бизнесменами.

Формально Корейский полуостров находится в состоянии войны. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия. Демилитаризованная зона разделяет полуостров на две приблизительно одинаковые части, передает РИА Новости.