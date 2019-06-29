В подтопленную Иркутскую область вылетела Анна Попова

В Иркутскую область, где из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова. Она на месте будет контролировать ситуацию в своей области.

Кроме того, как сообщила в субботу пресс-службе ведомства, в регионе создан оперативный штаб "по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия" в подтопленных районах. Разработан план профилактических противоэпидемических мероприятий, которые будут проводиться после того, как вода спадет.

На особом контроле управление Роспотребнадзора держит ситуацию в городе Тулун, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах Иркутской области. Кроме того, специалисты мониторят работу пунктов временного размещения, открытых для пострадавших от паводка людей. Ведомство создало запас необходимых средств для санитарной обработки подтопленных объектов и площадей.

Из-за наводнения в регионе без электричества остаются более 22 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго РФ.

В зоне паводка сейчас находится 31 населенный пункт, подтоплены более 3700 домов, где живут более девяти тысяч человек. По последним данным, погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал пострадавшим от паводка всю необходимую социальную помощь.