Заблокировано выделение средств на стену между США и Мексикой

Федеральный суд США постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств минобороны не могут быть использованы на строительство стены на границе Штатов и Мексики.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет подавать апелляцию. Он уверен, что выиграет суд.

Трамп обещал построить стену во время предвыборной кампании. Однако бюджетный кризис в начале 2019 года скорректировал его планы, Трамп был вынужден уступить конгрессу. Но решил перераспределить средства, предназначенные для иных нужд, передает РИА Новости.