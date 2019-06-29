В столичных аэропортах задерживаются 40 рейсов

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, по данным на вечер субботы, 29 июня, задержаны десятки рейсов.

Так, в Шереметьеве задерживается прилет около 20 рейсов, в Домодедове — более 15 рейсов, во Внуково с задержкой ожидается прибытие шести рейсов, пишет "Интерфакс".

О причинах задержек ничего не говорится.