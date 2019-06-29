Шарль Леклер: рад выиграть поул, но главную работу предстоит сделать в гонке

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, где он завоевал поул, преодолев круг "Ред Булл Ринга" за рекордное время – одну минуту 3,003 секунды.

"Машина работала прекрасно, хотя в первой тренировке у меня были некоторые сложности, но мы внесли некоторые коррективы в настройки, и уже начиная со второй тренировки все складывалось очень здорово, – приводит слова Леклера F1News.Ru. – Пилотировать эту машину на пределе – одно удовольствие, и я очень рад, что выиграл поул. Но главную работу предстоит выполнить в воскресенье",

Помимо этого, Леклер сообщил, что гонка обещает быть тяжелой, так как очень жарко, в связи с чем тяжелее работать и в машине, и самому болиду, которому придется работаться на пределе.