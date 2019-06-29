Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек. Приехавшая полиция предложила преступнику сдаться, но тот не выполнил требований и в итоге покончил с собой.

С места преступления был изъят карабин. Личности погибших установлены, равно как и мотивы преступления.

Сотрудники полиции выяснили, что причиной убийства стала ревность. Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.