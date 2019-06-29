Путин прибыл в Братск

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где из-за мощного паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава государства прилетел в регион поздно ночью по пути из Японии, где завершился саммит G20.

Как сообщает РИА Новости, ожидается, что Путин прямо в аэропорту Братска проведет совещание с местным руководством и главами федеральных ведомств, которые прилетели в Иркутскую область ранее в субботу. В Братске находятся, в частности, министр труда и социального развития Максим Топилин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они доложат президенту о текущей ситуации, ликвидации последствий наводнения, а также организации помощи населению.

По последним данным, в результате паводка в Иркутской области погибли три человека, несколько числятся пропавшими без вести. Пострадал 351 человек, 97 из них госпитализированы. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.