Сборная Швеции обыграла команду Германии в матче женского чемпионата мира

В матче 1/4 финала чемпионата мира среди женщин сборная Швеции на поле стадиона "Роазон Парк" во французском Ренне обыграла команду Германии со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились София Якобссон (22-я минута) и Стина Блакстениус (48), а у немок единственный мяч забила Лина Магуль.

В параллельной игре Голландия благодаря голам Вивианн Мидемы (70) и Стефани ван дер Грахт (80) обыграла Италию (2:0).

Таким образом, Швеция и Голландия сыграют в полуфинале турнира, во втором полуфинальном матче встретятся сборные Англии и США.