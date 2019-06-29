Климкин: Россия и Евросоюз будут договариваться за спиной Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павле Климкин считает, что Евросоюз и Россия могут договариваться втайне от Киева и навязывать ему чужую стратегию.

Это стало возможным после возвращения российской делегации в ПАСЕ после летней сессии. Россия вернулась к работе в ассамблее впервые за четыре года.

Климкин призвал не вестись на возможное освобождение заключенных украинцев и назвал измену Европы болью для страны. Но, написал министр в Facebook, главная проблема в том, что Россия и Европа смогут договариваться за спиной Украины, объясняя это необходимостью согласованных действий, ведь Украина – это общая ответственность.

Точнее, Европа будет наблюдать за российскими действиями, а возможностей для экономического маневра у страны нет. И два поколения могут оказаться в серой буферной зоне.

Из-за Крыма и событий на Украине делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса. Вопрос о восстановлении полномочий в 2015 году рассматривался дважды, но санкции только ужесточались. В 2016-2018 годах российская делегация даже не стала направлять заявку из-за антироссийских настроений в Страсбурге.