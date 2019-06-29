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Паводок 36 минут назад
Путин: выплаты пострадавшим от паводка должны начаться незамедлительно
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно, "буквально уже сегодня", начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом глава государства заявил на совещании в аэропорту Братска, куда он прилетел поздно ночью из Японии, где принимал участие в саммите G20.
Путин потребовал также наладить полное информирование людей в пострадавших от паводка районах. По его словам, люди должны знать, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь.
Одной из важнейших задач президент назвал обеспечение людей питьевой водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости. "Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах", — подчеркнул Путин. Фрагменты совещания транслировал телеканал "Россия 24".
Президент поручил, кроме того, составить списки эвакуированных жителей Иркутской области и помочь им найти родственников. Он потребовал, чтобы региональные и местные власти были в постоянном контакте с людьми и максимально быстро реагировали на поступающие от них жалобы и обращения.
Путин также дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране. "Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями", — распорядился глава государства. Он подчеркнул и необходимость скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы люди не остались на улице к зиме.
В совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.
Между тем в пресс-службе МЧС РФ сообщил, что пострадавшим от паводков в Иркутской области уже выделено 662 миллиона рублей материальной помощи. Несколько часов назад эти средства поступили на счет региона, пишет "Интерфакс".
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