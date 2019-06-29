Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день вторых Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии – Минске. Шесть наград были высшего достоинства.

В первые восемь дней Игр-2019 россияне завоевали 81 медаль – 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых. Самым богатым на достижения стал второй день, когда россияне занесли в копилку сборной России 21 медаль, из которых десять были золотыми.

В субботу, 29 июня было разыграно 28 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медалей. Золото взяли борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Заур Кабалоев и Александр Чехиркин, гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский, а также велогонщик Иван Смирнов.

Сборная России с 93 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. В воскресенье, 30 июня будет разыграно 36 комплектов наград, а также состоится церемония закрытия Европейских игр.