Уровень воды в Тулуне медленно снижается

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра. По состоянию на 19:00 по московскому времени он составлял 13,48 метра при критическом уровне в 7 метров.

Как сообщалось, паводок в регионе начался из-за дождей, в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает ТАСС. По данным МЧС России, в 48 населенных пунктах Тулунского, Чунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Зиминского муниципальных районов подтоплены 4 042 дома, в которых проживают более 9 тысяч человек, 41 социально значимый объект и 4 106 приусадебных участков.

В настоящее время в пострадавшем от сильного паводка региона находится президент России Владимир Путин, который провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.