Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 июня 201900:30

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

EPA

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Уругвая на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Перу. Основное время встречи завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти точнее оказались перуанцы – 5:4.

Уругвайцы трижды по ходу встречи могли выйти вперед в счете – на 28-й минуте мяч забил Хиорхьян де Арраскаета, на 59-й – Эдинсон Кавани, а на 72-й – Луис Суарес. Все эти эти голы арбитр встречи Вилтон Сампайо отменил из-за офсайда, в последних двух случаях арбитр  воспользовался помощью VAR.

В серии пенальти у победителей встречи отличились Хосе Паоло Герреро, Рауль Руидиас, Йосимар Йотун, Луис Адвинкула и Эдинсон Флорес, а у подопечных Оскара Табареса с точки забили Эдинсон Кавани, Кристиан Суани, Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра, промахнулся Луис Суарес, который бил первым и попал во вратаря. 

Таким образом, сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с командой Чили, которая в четвертьфинале обыграла Колумбию в серии пенальти. Во второй полуфинальной игре встретятся Аргентина и Бразилия.

Сейчас

00:29

Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

23:34

Правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко

23:16

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

21:38

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

21:34

Путин прибыл в Братск

20:49

В столичных аэропортах задерживаются 40 рейсов

20:36

Заблокировано выделение средств на стену между США и Мексикой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: выплаты пострадавшим от паводка должны начаться незамедлительно

Путин: выплаты пострадавшим от паводка должны начаться незамедлительно

2 часа назад
G20: Путин и Абэ договорились о сближении, Трамп посеял панику

G20: Путин и Абэ договорились о сближении, Трамп посеял панику

2 часа назад
Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

1 час назад
Заблокировано выделение средств на стену между США и Мексикой

Заблокировано выделение средств на стену между США и Мексикой

3 часа назад
Генерал-росгвардеец с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования

Генерал-росгвардеец с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования

3 часа назад
Российский лидер оценил саммит "двадцатки"

Российский лидер оценил саммит "двадцатки"

3 часа назад
Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

5 часов назад
Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель

Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель

7 часов назад
Минфин РФ о платежах в ПАСЕ: мы ничего еще не должны

Минфин РФ о платежах в ПАСЕ: мы ничего еще не должны

6 часов назад
Правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко

Правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко

58 минут назад
Трамп побывает в межкорейской демилитаризованной зоне

Трамп побывает в межкорейской демилитаризованной зоне

4 часа назад
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

4 часа назад
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

2 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали 12 медалей в девятый день Европейских игр

1 час назад
"Армия-2019": неуязвимый танк и дальнобойный "Лотос"

"Армия-2019": неуязвимый танк и дальнобойный "Лотос"

2 часа назад
В столичных аэропортах задерживаются 40 рейсов

В столичных аэропортах задерживаются 40 рейсов

3 часа назад
В подтопленную Иркутскую область вылетела Анна Попова

В подтопленную Иркутскую область вылетела Анна Попова

3 часа назад
Европейские игры. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали

Европейские игры. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали

4 часа назад
Застрявшая в лифте женщина 27 часов спасалась вином

Застрявшая в лифте женщина 27 часов спасалась вином

4 часа назад
"Подарок" на день рождения: Филиппины прислали Канаде 1,5 тысячи тонн мусора

"Подарок" на день рождения: Филиппины прислали Канаде 1,5 тысячи тонн мусора

4 часа назад
Во французском Мирабо машина влетела в посетителей кафе

Во французском Мирабо машина влетела в посетителей кафе

4 часа назад
Футболисты "Зенита" одержали две победы в один день

Футболисты "Зенита" одержали две победы в один день

4 часа назад
Жена Саакашвили возглавила марш против Гахария

Жена Саакашвили возглавила марш против Гахария

5 часов назад
Сирийские военные наткнулись на древние артефакты

Сирийские военные наткнулись на древние артефакты

5 часов назад
Украинская нация признана самой сексуальной

Украинская нация признана самой сексуальной

5 часов назад
В Сочи открыта стела погибшим в крушении Ту-154

В Сочи открыта стела погибшим в крушении Ту-154

5 часов назад
Антироссийские санкции назвали вредными для немецких фермеров

Антироссийские санкции назвали вредными для немецких фермеров

6 часов назад
Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый "Крот"

Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый "Крот"

6 часов назад
Денис Глушаков: обещаю сделать все, чтобы "Ахмат" оказался в еврокубках

Денис Глушаков: обещаю сделать все, чтобы "Ахмат" оказался в еврокубках

6 часов назад
Появилось фото с места экстренной посадки авиалайнера компании United Airlines

Появилось фото с места экстренной посадки авиалайнера компании United Airlines

7 часов назад
Алиса Фрейндлих стала дважды прабабушкой

Алиса Фрейндлих стала дважды прабабушкой

7 часов назад
Кризис "Дружбы" преодолен

Кризис "Дружбы" преодолен

7 часов назад
Посол США не знает, где Плахотнюк

Посол США не знает, где Плахотнюк

8 часов назад
Корабли Северного флота выполнили задачи в Карибском море

Корабли Северного флота выполнили задачи в Карибском море

8 часов назад
Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

8 часов назад
Россия — "старый враг": МИД РФ отреагировал на высказывание Борреля

Россия — "старый враг": МИД РФ отреагировал на высказывание Борреля

8 часов назад
Очевидцы скрутили мужчину, убившего человека на Курском вокзале в Москве. Видео

Очевидцы скрутили мужчину, убившего человека на Курском вокзале в Москве. Видео

9 часов назад
Пушков поведал о месте, которое причитается Украине

Пушков поведал о месте, которое причитается Украине

9 часов назад
Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

Поставки С-400: Россия поделится с Турцией технологиями

10 часов назад
Взрыв в Коврове: возбуждено дело

Взрыв в Коврове: возбуждено дело

10 часов назад
Сестра президента Грузии: Россия не враг никого

Сестра президента Грузии: Россия не враг никого

10 часов назад
Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

11 часов назад
Дорожные мифы и нацпроекты: Дитрих уточнил, можно ли укладывать асфальт зимой

Дорожные мифы и нацпроекты: Дитрих уточнил, можно ли укладывать асфальт зимой

11 часов назад
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

11 часов назад
Базовые правила перепланировки : с чего начать любую переделку в квартире.

Базовые правила перепланировки : с чего начать любую переделку в квартире.

12 часов назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

28.06.2019 19:53
Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

28.06.2019 16:11
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

28.06.2019 14:10
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

28.06.2019 12:45
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

28.06.2019 11:04
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42