Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Уругвая на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Перу. Основное время встречи завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти точнее оказались перуанцы – 5:4.

Уругвайцы трижды по ходу встречи могли выйти вперед в счете – на 28-й минуте мяч забил Хиорхьян де Арраскаета, на 59-й – Эдинсон Кавани, а на 72-й – Луис Суарес. Все эти эти голы арбитр встречи Вилтон Сампайо отменил из-за офсайда, в последних двух случаях арбитр воспользовался помощью VAR.

В серии пенальти у победителей встречи отличились Хосе Паоло Герреро, Рауль Руидиас, Йосимар Йотун, Луис Адвинкула и Эдинсон Флорес, а у подопечных Оскара Табареса с точки забили Эдинсон Кавани, Кристиан Суани, Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра, промахнулся Луис Суарес, который бил первым и попал во вратаря.

Таким образом, сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с командой Чили, которая в четвертьфинале обыграла Колумбию в серии пенальти. Во второй полуфинальной игре встретятся Аргентина и Бразилия.