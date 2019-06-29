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29 июня 201923:34

Правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко

Правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области возглавит Виталий Мутко

В ходе прошедшего в Братске совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, которую возглавит заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко.

 

Глава государства заявил, что, учитывая масштаб стихийного бедствия, считает необходимым создать правительственную комиссию с целью координации работ местных, региональных и федеральных органов власти для своевременного восстановления транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также жилых помещений. Владимир Путин выразил уверенность, что все представители ведомств и руководители органов власти скоординируют свою работу, и попросил всех работать на совесть. Он сообщил, что через три дня – 3 июля -- намерен провести еще одно совещание по ситуации с паводком в Иркутской области, а по результатам совещания в Братске будет подготовлен проект поручения.

Президент подчеркнул, что масштаб разрушений в регионе очень большой, при этом событие еще не закончилось, подтопление продолжается, и пока непонятно, когда сойдет вода. Соответственно, времени на проведение восстановительных работ становится все меньше и меньше.

Также Владимир Путин отдал распоряжение, чтобы представители местных властей и МЧС России объехали все без исключения пункты временного размещения жителей региона, потерявших свои дома, и поговорили со всеми находящимися там людьми.

Как доложил в ходе совещания в Братске глава МЧС России Евгений Зиничев, в результате стихийного бедствия пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести, напоминает ТАСС. По его информации, паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. В четырех районах области с населением более 11 тысяч человек превентивно отключено энергоснабжение.

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