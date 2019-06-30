Тауэрский мост отмечает 125-летие

В воскресенье, 30 июня, Тауэрский мост — одна из главных визитных карточек Лондона и самых узнаваемых в мире достопримечательностей — — отмечает юбилей: ровно 125 лет назад, 30 июня 1894 года, мост над Темзой был торжественно открыт принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом XII, и его супругой Александрой.

Очень быстро разводной мост стал не только незаменимым объектом городской транспортной сети, но и стал привлекать к себе многочисленных туристов. Так, в 2018 году Тауэрский мост посетило рекордное число людей — 865 тысяч. В данном случае речь идет лишь о тех, кто приобрел билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 метра пешеходные галереи. Посчитать же, сколько из более чем 37 миллионов туристов, побывавших в Лондоне в 2018 году, увидели достопримечательность, не представляется возможным, передает ТАСС.

При этом Тауэрский мост остается действующим объектом транспортной инфраструктуры британской столицы, который ежедневно пересекают 40 тысяч автомобилей и пешеходов.