Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан. В результате нападения работа воздушной гавани была приостановлена.

Мятежнику утверждают, что ударам с воздуха подверглись расположенные на территории аэропорта военные объекты и ангары. Саудовская коалиция подтвердила факт нападения, заявив, что им удалось сбить один из запущенных хуситами беспилотников, передает ТАСС.

Как сообщалось, 12 июня текущего года хусита предприняли ракетный обстрел аэропорта саудовского города Абха. Одна из ракет попала в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. Спустя два дня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали этот же город с помощью беспилотников, но саудовским военным удалось перехватить пять дронов.

Противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.