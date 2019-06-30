В центре Москвы горит жилой дом

В ночь на воскресенье, 30 июня, в 1-м Неопалимовском переулке в Москве возник пожар в жилом доме старой постройки. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Информация о пожаре на втором этаже двухэтажного кирпичного здания поступила в 01:04 воскресенья, и уже в 01:37 пожарным удалось сбить открытое горение, передает ТАСС. Пострадавших нет.