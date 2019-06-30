Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут обменяться рукопожатием

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в Сеуле, что рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в демилитаризованной зоне на границе двух Корей и пожмут друг другу руки.

Ранее Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном. Позже первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к этому предложению.

Первую в истории встречу на высшем уровне Дональд Трам и Ким Чен Ын провели в 2018 году в Сингапуре. П ее итогам был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся 27-28 февраля текущего года в Ханое. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ, напоминает ТАСС.