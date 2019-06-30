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30 июня 201908:55

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

volleyball.world

Мужская сборная России по волейболу завершила пятую неделю предварительных матчей Лиги наций. В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.

В каждой из трех партий преимущество россиян было минимальным – 25:23, 25:23, 28:26. Тем не менее именно в концовке игры сказалась сыгранность россиян и их психологическая устойчивость. Лучшими в команде были Филиппов (12 очков), Воронков (10) и Семышев (9).

Положение в группе лидеров: Бразилия – 13 побед – 1 поражение (36), Иран – 12-2 (36 очков), Россия – 12-3 (34), Франция – 10-4 (31), Польша – 10-4 (27). Финал шести будут принимать США, чья команда также сыграет в решающем отрезке турнира.

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