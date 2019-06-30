В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.

Ранее лидеры ЕС уже дважды собирались по этому поводу, но безрезультатно, напоминает телеканал "Россия 24". До сих пор неясно, кто же займет должность председателя Еврокомиссии, главы Евросовета, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента. Полномочия действующих руководителей истекают 31 октября, а главы Европарламента еще раньше — в начале июля.