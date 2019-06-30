Пожар на Центральной ярмарке Магнитогорска ликвидирован

В Магнитогорске потушен пожар на Центральной городской ярмарке — по данным спасателей, полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:21. По сообщению главка МЧС России по Челябинской области, в борьбе с огнем были задействованы 90 человек и 29 единиц техники, в том числе непосредственно от МЧС 58 человек и 18 единиц техники.

По данным спасателей, пострадавших нет, передает "Интерфакс". Центральная городская ярмарка Магнитогорска загорелась ночью, сообщалось, что горят одноэтажные павильоны из профнастила. Из-за сильных порывов ветра и позднего сообщения в экстренную службу о случившемся локализовать огонь удалось лишь после того, как пожар распространился на площади 2300 квадратных метров.

Угрозы для соседних с ярмаркой территорий во время пожара не было, дым угрозы для населения также не представлял, передает ТАСС. В пресс-службе мэрии уточнили, что происшествие не повлияет на празднование Дня города в Магнитогорске — в этом году город отмечает 90-летний юбилей, торжества проходят с 28 по 30 июня.