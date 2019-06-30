45 боевиков уничтожены с воздуха в Афганистане

На севере Афганистана уничтожены не менее 45 боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), сообщается на сайте министерства обороны Афганистана.

Боевики ликвидированы в результате авиаудара в северной афганской провинции Балх. Среди ликвидированных трое "теневых районных губернатора" и шесть влиятельных командиров движения.

Ранее боевики атаковали здание американской неправительственной организации Counterpart International в Кабуле. Погибли трое гражданских лиц, 20 человек получили ранения.