Чемезов о "Калашникове": государство должно осуществлять контроль

"Ростех" не планирует сокращать свою долю акций в концерне "Калашников", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью Наиле Аскер-заде.

"25 процентов нужно оставить для определенного контроля. Это все-таки вооружение, и государство должно осуществлять контроль", — подчеркнул он.



Чемезов также сообщил, что "политическая ситуация в мире не очень способствует" притоку иностранных акционеров. "А что касается наших, российских, необходимости, наверное, нет такой, чтобы сейчас продать какие-то пакеты акций", — отметил он.



Количество стран, с которыми сотрудничает "Ростех", превысило сотню. "А раньше было намного меньше, независимо от санкций", — сказал Чемезов. Госкорпорация сотрудничает со странами арабского мира, Африки, Юго-Восточной Азии.

"Понятно, что не Европа и не Америка. Но они, в общем-то, и раньше-то у нас особо ничего не покупали, за исключением вертолетов", — добавил глава "Ростеха".

Эти фрагменты интервью не вошли в программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", которая выйдет на телеканале "Россия 1" в 00:30, и эксклюзивно публикуются на сайте.