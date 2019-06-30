НХЛ. Никита Зайцев интересен трем канадским клубам

Защитник хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Торонто Мейпл Ливз" Никита Зайцев может нынешним летом покинуть стан "кленовых листьев". При этом на игрока линии обороны претендуют три другие команды, которые представляют в Лиге Канаду.

Ранее выходила новость, что в услугах Зайцева заинтересованы "Эдмонтон Ойлерз" и "Ванкувер Кэнакс", а на днях инсайдеры сообщили о возможном переходе нашего оборонца в "Оттаву Сенаторз".

Интересно, что сам игрок не хочет выступать за столичный клуб, но инициатива по возможному обмену в руках менеджеров "Торонто": если клуб выплатит россиянину бонус в размере 3 млн долларов, что получит возможность отправить его туда, откуда поступит наиболее выгодное предложение.

Нынешнее соглашение Зайцева с "Мейпл Ливз" рассчитано до конца сезона-2023-2024 с зарплатой в 4,5 млн долларов. Защитник играет за "кленовые листья" с 2016 года.