Трамп хотел бы отменить санкции, но они остаются

Американский президент Дональд Трамп надеется со временем отменить санкции США против Северной Кореи, которые ему "не нравятся". Однако пока что санкции остаются в силе, сказал он журналистам после встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

По словам Трампа, многое может произойти в ходе дальнейших переговоров с Кимом, с которым он уже договорился о создании специальных групп переговорщиков для проработки деталей. Скорость целью не является: "мы хотим устроить подробную, хорошую сделку", пояснил Трамп.

Со стороны США группу переговорщиков возглавит спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн, в нее также войдет госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости. Команды переговорщиков начнут работать в течение 2-3 недель, чтобы посмотреть, могут ли они что-либо сделать.

Трамп также подтвердил, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера в США. По его словам, Ким Чен Ын "может приехать в любой момент", хотя лучше, вероятно, оставить это до следующего шага в переговорах.

Ким Чен Ын, со своей стороны, сообщил через переводчика, что "в нужное время" он также пригласит Дональда Трампа посетить Пхеньян, сообщает Fox News.

Перед переговорами Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе и пожали друг другу руки. Глава КНДР произнес "Рад снова Вас видеть" и пригласил Трампа на территорию своей страны. Американский президент согласился и стал первым в истории действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.