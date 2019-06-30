Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Каждый десятый человек испытал предсмертный опыт, считает группа европейских ученых. Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран. По их данным, примерно 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт, сообщает сайт MedicalXpress.

Причем часть людей действительно находились на грани жизни и смерти во время сердечного приступа или после автоаварии, чуть не утонули или были тяжело ранены в бою. А часть пережили похожие ощущения, не пройдя такие испытания.

87% участников исследования говорили об искаженном восприятии времени — оно или замедлялось, или убыстрялось. 65% считали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% описали ощущения "выхода из тела". Причем душа, покидая тело, слышала пение ангелов и видела яркий свет в конце темного туннеля. Еще один популярный ответ — ощущение чьего-то присутствия перед сном и даже "демона, усевшегося на грудь", из-за чего испытуемые не могли пошевелиться.

При оценке состояния участников эксперимента использовалась так называемая Шкала предсмертного опыта Грейсона, которая описывает 16 конкретных симптомов. Более половины испытуемых полагали, что предсмертные ощущения действительно возникают только в минуту смертельной опасности. Исследователи отмечают, что большинство так называемых "предсмертных переживаний" человек ощущает во время быстрой фазы сна. Но этот момент еще требует более детального изучения.

Новое исследование "предсмертных переживаний" было проведено после того, как в 2006 году предыдущий эксперимент был подвергнут жесткой критике со стороны медицинского сообщества. Тогда на вопросы теста отвечали люди, действительно пережившие предсмертный опыт (после сердечного приступа и пр.). Нынешнее исследование, добровольных участников которого набирали через краудфандинговую платформу, устранило эти противоречия.