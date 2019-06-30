ММА. Нганну нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

В американском Миннеаполисе состоялся очередной ведущей лиги смешанных единоборств UFC. В главном бою вечера франко-камерунский тяжеловес Франсис Нганну за минуту и 11 секунд нокаутировал экс-чемпиона Лиги бразильца Джуниора Дос Сантоса.

Для Нганну эта победа стала 14-й в карьере при трех поражениях и после уверенной победы боец заявил о своих претензиях на титул чемпиона UFC в супертяжелом весе, которым владеет американец Даниэль Кормье.

Из других интересных боев главного карда турнира стоит отметить нокаут в исполнении Алонзо Менфилда в бою против Пола Крэйга. Для Менфилда эта победа стала девятой и он сохранил цифру "ноль" в графе поражения. Также досрочно закончил свой бой Джозеф Бенавидес против Жуссиера Формигу.