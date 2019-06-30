Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима

Полиция Израиля в субботу задержала члена правительства Палестины по делам Иерусалима Фади Хидми. В его доме провели обыск и конфисковали мобильный телефон, пишет ТАСС. Дополнительных сведений власти Израиля пока не предоставили.

В целом, задержание министра палестинского правительства стало первым среди чиновников высокого ранга. Конфликт между израильтянами и палестинцами из-за Иерусалима длится с 1967 года. Израиль считает город своей "единой и неделимой" столицей.