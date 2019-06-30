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30 июня 201912:27

Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве, где пострадали четыре человека

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В Сети опубликованы кадры с регистратора, установленного в салоне автомобиля, ставшего участником аварии на пересечении Ленинского проспекта, улиц Строителей и Панферова в Москве, произошедшей утром в минувшую среду, 26 июня.

 

Автомобиль скорой медицинской помощи протаранила легковое такси, проезжавшее перекресток, судя по кадрам записи, на разрешающий сигнал светофора.

После столкновения фургон с медиками едва не перевернулся, а затем буквально наехал на капот автомобиля, из которого велась съемка.

Как сообщали СМИ, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых был госпитализированы.

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