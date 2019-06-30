Крым назвали "непотопляемым авианосцем"

"Наглым упорством" и "намерением не отказываться от агрессивных планов" назвал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря.

Эсминец "Карни" будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. Международные украинско-американские учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской и Одесской областях. В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

Гемпель заявил, что его уже не удивляет такое поведение США. Однако Российские армия и флот в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России, считает парламентарий — его слова приводит РИА Новости. Депутат сравнил сам Крым с "непотопляемым авианосцем", который обеспечивает международную стабильность в черноморском регионе.