Старший сын Зинедина Зидана Энцо остался без команды

Девять футболистов швейцарского клуба "Лозанна" покинули команду в летнее трансферное окно по разным причинам. В их числе оказался французский хавбек Энцо Зидан, старший сын легендарного Зинедина Зидана, который сейчас работает в должности главного тренера мадридского "Реала".

Полузащитник, которому 24 года, в очередной раз оказался в статусе свободного агента. Надо сказать, что карьера Зидана-младшего складывается весьма спорно: в юношеском и молодежном возрасте он играл за сборные Испании (до 15 лет) и Франции (до 18 лет), а также числился в клубе, которым сейчас руководит его отец.

Однако в "Реале" он так и не добрался до основы, выступая за команды "В" и "С", затем оказался в испанском же "Алавесе" и в "Лозанне". Прошлый сезон Энцо провел на правах аренды в скромном "Реале Махадаонда" во втором дивизионе чемпионата Испании.