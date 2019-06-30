Трамп показал военным "красавицу и чудовище" и поведал о встречах с диктаторами

Американский президент Дональд Трамп прилетел на военную базу Осан в Южной Корее перед завершением своего визита в эту страну. Вертолет с Трампом сел около трибуны под звуки песни Thunderstruck рок-группы AC/DC, а затем под песню God Bless the USA в исполнении Ли Гринвуда президент вышел, приветствуя военнослужащих.

До этого Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме и стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР. Переговоры Трампа и Кима в Пханмунджоме длились около часа.

После встречи с Кимом Трамп выглядел довольным и был не прочь пошутить, передает РИА Новости. Например, вышедших к трибуне свою дочь Иванку и госсекретаря США Майка Помпео, сопровождавших президента в ходе его визитов в Южную Корею и на саммит G20 в японской Осаке, Трамп назвал "красавицей и чудовищем".

Президент США также рассказал военным, что в ходе саммита "двадцатки" в Японии "встретился с президентами, премьерами и диктаторами". Свою встречу с лидером КНДР на границе между Северной и Южной Кореями, на которую он пригласил Ким Чен Ына через "Твиттер", Трамп назвал "немного неожиданной, но в итоге очень продуктивной", передает ТАСС. Северная Корея, по словам президента США, "обладает огромным потенциалом", а у него самого сложились очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.