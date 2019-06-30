Паводок в Иркутской области: ситуацию изучат вирусологи

С понедельника по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в затопленных районах региона начнут работать бригады вирусологов. Как известно, под водой оказались кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Перед врачами поставлена задача не допустить распространения опасной инфекции. Для этой цели закуплены бактериофаги, вакцины от дизентерии и от гепатита А, пишет "Интерфакс". Отключено водоснабжение поселков, водозаборы которых накрыли паводковые воды.

По прогнозу, уровень реки Ия будет снижаться еще двое суток. Введенный 27 июня режим ЧС продолжает действовать. Организована вакцинация населения.