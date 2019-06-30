У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда". Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью о старте программы по обеспечению гарнизонов своими цехами переработки твердых бытовых отходов. Цель нововведения — снять нагрузку для субъектов, на территории которых размещаются воинские части.

Еще одна эконовация в армии коснется горюче-смазочных материалов. В частности, в войска в скором времени поступит автоматизированная система контроля ГСМ. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал, что система с помощью датчиков, установленных на каждой машине, начнет передавать данные начальнику службы горючего воинской части, затем — в дивизию, в армию, в округ и в итоге — в Национальный центр управления обороной.

Презентация новинки прошла в рамках форума "Армия-2019". Ею оснастят автомобили, БТР и танки, суда и корабли, стационарные объекты.