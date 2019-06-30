Тигр атаковал мотоциклиста и его спутника на трассе в Индии. Видео

Пассажир мотоцикла снял на видео атакующего тигра – инцидент произошел в округе Ваянад, расположенном в штате Керала на юго-западе Индии.

На записи видно, как тигр выскочил из леса на дорогу и попытался добраться до людей, ехавших на мотоцикле. К счастью для них, хищник не рассчитал скорость и промахнулся, поэтому водитель и пассажир отделались испугом.

Как отмечают экологи, в местности, где были сделаны эти кадры, обитает около 75 тигров. Животные предпочитают держаться подальше от населенных районов и обычно не показываются на глаза, однако, как выяснилось, в этом правиле есть свои исключения.