Путин сказал Трампу о санкциях, но не так, как ожидалось

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом затронул тему антироссийских санкций, введенных США. Однако Путин не говорил, что введение санкций привело к падению торговли между двумя странами.

"Президент сказал, что у нас товарооборот весьма скромный, но за время президентства Трампа он подрос на несколько миллиардов долларов, несмотря на огромное количество санкций, которые он ввел против нашей страны", — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На встрече, состоявшейся в рамках саммита G20 в Осаке, Трамп дал поручение министру финансов США Стивену Мнучину выяснить, что именно сдерживает рост торговли между Россией и США.