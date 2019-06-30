Нормандская четверка может собраться на высшем уровне

Главы государств нормандской четверки могут собраться на саммит, чтобы детальнее обсудить ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Украинский фактор на саммите G20 в Осаке обсуждался, но "в более конструктивном ключе".

"Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии нормандской четверки. Одновременно все понимают, особенно это было констатировано со стороны канцлера Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", — пояснил Песков.

Ожидается, что в июле соберутся помощники президентов и обсудят перспективы, "выходя на какое-то конкретное понимание сроков и целесообразности саммита".

"С Путиным многие соглашаются в том плане, что многое предстоит еще прояснить в Киеве — в плане концептуальных подходов нового руководства Украины", — рассказал Песков.

Определенным "тормозящим фактором" могут стать выборы в Верховную раду – это "может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу".