Стоимость футбольного "Манчестер Юнайтед" упала на 1,5 млрд долларов

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" после минувшего сезона, который стал для команды одним из худших в последние 10 лет, потерял в своей рыночной стоимости более 1,5 миллиарда долларов или 35,9%. Год назад клуб оценивался по средней стоимости акций в 3,51 миллиарда фунтов или 4,46 миллиарда долларов.

Последняя июньская сессия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже показала цену одной акции "МЮ" на уровне 18,08 долларов или 14,24 фунта стерлингов, сообщает издание Mirror. В то же время в августе прошлого года котировки были намного выше: 27,70 долларов или 21,82 фунта.

"МанЮнайтед" летом 2018 года вполне оптимистично начинал сезон и в сентябре зафиксировал рекордные для клуба доходы в 762 млн долларов или 600 млн фунтов. И вот неудачи турниров в 2018-2019 гг. привели к тому, что общая стоимость акций упала более чем на треть.

Надо сказать, что недовольные английские и не только болельщики очень надеются, что биржевой крах увеличит давление на семью миллиардеров Глейзеров, которые владеют "Юнайтед". Фанаты требуют от американцев продать клуб, который они купили в довольно спорной экономической ситуации в 2003 году за 1 млрд долларов (790 млн фунтов).