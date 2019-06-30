Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

Президент РФ Владимир Путин на саммите G20 в Осаке жестко и откровенно поговорил с британским премьером Терезой Мэй – речь шла о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", — заявил Песков. Он отметил, что Мэй вела разговор в "достаточно жесткой форме", а Путин отвечал ей "достаточно доходчиво".

Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, напомнил Песков, — ни России, ни союзникам в Европе, ни союзникам за океаном.

"Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы, — пояснил он. — Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее".

Та часть беседы, что проходила с глазу на глаз, только в присутствии переводчика, "была действительно жесткая, она была предельно откровенная", рассказал Песков.

"А вот дальше, когда присоединились делегации, нам весьма импонировал конструктивный и весьма миролюбивый подход госпожи Мэй, которая вместе с Путиным говорила о необходимости прощупывания механизмов для вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения", — добавил пресс-секретарь российского президента.