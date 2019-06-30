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30 июня 201913:45

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них. Как сообщает издание Business Insider, спутники прекратили функционирование.

Три спутника, первоначально установившие связь с Землей, перестали работать и теперь "будут пассивно сходить с орбиты", пишет издание.

Остальные 57 спутников Starlink продолжают обмениваться данными с земными станциями SpaceX в нормальном режиме.

Спутники, запущенные в рамках миссии Starlink, предназначены для создания глобального доступа к высокопроизводительному интернету.

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