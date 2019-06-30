Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется

Офис украинской партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" облили краской. Об этом написал член партии Андрей Лесик на своей странице в Facebook. Нападавшие выбрали красный цвет и расплескали краску крест-накрест на вывеске, стенах и двери офиса депутата — лидера партии Юрия Бойко в Харькове. Лесик отмечает, что партийцы еще не успели отойти от предыдущего погрома офиса и пригрозил нападавшим: "Зло вернется к вам!"

Представители партии написали заявление в правоохранительные органы, к которому приложили фото предполагаемых злоумышленников и их автомобиля. Ранее на общественную приемную Бойко напали неизвестные. В четверг, 27 июня, злоумышленники разбили двери, повредили стены офиса и залили пол зеленкой.

Обострение политической борьбы на Украине проходит на фоне досрочных парламентских выборов в Верховную раду. Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Известно, что в украинский парламент вновь попытается попасть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.