Сборная России досрочно победила на Европейских играх

В столице Белоруссии завершаются вторые Европейские игры, в которых в 15 видах спорта принимает участие и национальная сборная России. В самом начале заключительного дня стало известно, что россияне досрочно выиграли общий зачет Игр-2019.

Наши спортсмены на данный момент имеют в общекомандной копилке 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. В последний день Европейских игр разыграются 36 комплектов наград и теоретически нашу команду могли догнать хозяева состязаний, если бы выиграли 19 золотых наград.

Но в ходе предварительных стартов белорусские атлеты не смогли попасть в финал соревнований по каратэ и велоспорту и, тем самым, подарили нашим командную победу досрочно.

На первых Европейских играх 2015 года в столице Азербайджана сборная России также стала первой, напоминает ТАСС. В Баку наша команда выступала в 32 видах спорта и завоевала 164 медали, из которых 79 были золотыми.