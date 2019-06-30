Грузия, наркотики и санкции: Матвиенко пообщалась с журналистами в Женеве

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не сомневается в том, что восстановление российско-грузинского диалога возможно.

В беседе с журналистами в воскресенье, 30 июня, в Женеве, она заявила, что у россиян нет антигрузинских настроений. "Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране", — подчеркнула сенатор.

Вместе с тем Матвиенко указала, что власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения, "под чью-то диктовку, чью — очевидно". И поэтому, по ее словам, пока грузинское руководство не наведет порядок у себя в стране и не прекратится "русофобская волна", говорить не о чем.

"Пусть извинятся, за то, что произошло. Тогда возможен диалог", — сказала спикер верхней палаты российского парламента, слова которой приводит "Интерфакс".

Матвиенко высказалась также за введение максимально жесткого наказания за подбрасывание наркотиков. Такого рода фальсификации она назвала тяжким преступлением и указала, что это недопустимо. Вместе с тем сенатор заявила, что выступает категорически против либерализации антинаркотического законодательства.

Спикер Совета Федерации, кроме того, призвала парламенты разных стран совместными усилиями добиваться запрета на введение санкций в отношении парламентариев. Она добавила, что поддерживает решение Межпарламентского союза не проводить Всемирную конференцию спикеров парламентов в тех странах, которые вводят ограничения для участия всех национальных делегаций. По этой причине следующая встреча спикеров парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Вене, пишет ТАСС.

Матвиенко также поздравила всех с Международным днем парламентаризма и отметила, что для решения актуальных задач современности и обеспечения устойчивого экономического роста необходимо укреплять межпарламентское сотрудничество и совместно совершенствовать международную правовую систему, добавляет РИА Новости.