Nord Stream Race 2019. У "Левиафана" серебро на шведской воде

Гонками на марине столицы Швеции продолжилась международная регата Nord Stream Race 2019, в которой участвуют пять лодок яхт-клубов балтийских стран. Представляющая Россию московская команда "Левиафан" взяла второе место в прибрежных гонках около Стокгольма.

Многодневный турнир, проходящий под девизом "Спорт объединяет Балтику", достиг, пожалуй, своего апогея после самого длинного перехода Копенгаген – Стокгольм и прибрежных гонок на воде столицы Швеции. Наша команда стала второй, пропустив впереди себя только гонщиков Королевского яхт-клуба Дании.

Третьими стали представители финского Яхт-клуба Аландских островов, четвертыми – яхтсмены Королевского яхт-клуба Швеции, пятыми – представители Северогерманского гоночного союза. В разряде прибрежных гонок впереди россияне, в оффшорных гонках лидируют шведы, по сумме двух зачетом таблицу возглавляют яхтсмены "Левиафана".